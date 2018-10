Nel 2-2 tra Genoa e Udinese sorridono solo i friulani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pari pirotecnico al Ferraris tra Genoa e Udinese. Finisce 2-2 e a esultare sono gli ospiti sia per aver frenato l’emorragia di 4 sconfitte consecutive sia per aver conquistato un punto prezioso in ottica salvezza su un campo quasi per nulla segnato dalle battenti piogge di questi ultimi due giorni. Bessa e De Paul sono i migliori in campo. La mezz’ala rossoblù si procura il rigore del vantaggio e fornisce l’assist per il raddoppio. Il trequartista bianconero brilla per il pallone fornito a Lasagna per l’inzuccata dell’1-1 sia per la perla magistrale che inchioda il risultato sul 2-2.Juric conferma, per intero, la squadra capace di arrestare la corsa della Juventus. I punti di riferimento della nuova gestione sono Romero al centro della difesa e Sandro nel cuore del centrocampo. Velazquez scioglie il nodo portiere con Musso.Il Genoa prende subito il controllo delle operazioni. Bessa vuol riannodare subito il filo delle emozioni provate sabato scorso dopo aver castigato Szczęsny. Ancora di testa, ma questa volta tra lui e la gioia per la rete si mette la traversa. L’Udinese fatica in maniera tremenda a contenere la determinazione dei padroni di casa. Tra il 14’ e il 24’, per fermare rispettivamente Piatek, Biraschi e Sandro, Samir, Behrami e Opoku devono usare le maniere forti e finire così sul taccuino di Mazzoleni. Come nel Rugby, il Genoa si avvicina piano piano alla meta. A scappare via verso la porta di Musso, su lancio di Romero, al 29’ è Bessa. La mezz’ala rossoblù si allarga ma Musso commette l’imperdonabile errore di seguirlo e stenderlo in area. Situazione di medio pericolo, rigore evitabilissimo. Dal dischetto Romulo non porge l’altra guancia e spiazza Musso per l’1-0. La rottura dell’equilibrio non sposta di una virgola l’andamento della gara. L’Udinese non riesce mai ad affacciarsi nell’area ben governata da Radu. L’eccezione è un tentativo di affondo dalla distanza di De Paul al 40’.Il Genoa dovrebbe approfittare della differenza di spessore rispetto all’avversario ma invece l’intensità dell’azione cala in maniera vertiginoso. Juric concede metri all’avanzata coraggiosa dell’Udinese. Le difficoltà per i padroni di casa crescono sul piano ma anche e soprattutto nervoso. L’esempio più lampante al 13’ quando Kouamè si becca il giallo per aver alzato il gomito su Pussetto. Il pari dell’Udinese, al 20’, è figlio di una disattenzione difensiva: su suggerimento di De Paul, Lasagna viene lasciato libero di battere, con una precisa incornata, Radu. E’ sempre il solito Bessa a mantener la barra diritta del timone e a riaggiustare tutto 2 minuti dopo. Così, dopo esserci procurato il rigore del vantaggio, dai suoi piedi parte il perfetto traversone per la testa di Romero. Tutto finito? Nemmeno per idea. Al 25’ De Paul, da fuori area, scaglia una sassata che si infila alla sinistra di Radu. Per il Genoa, la situazione volge ancora in peggio quando Romero, per un brutto intervento su Pussetto, riceve il secondo cartellino giallo e prende anzitempo la via degli spogliatoi.I padroni di casa sono a corto di energie e i cambi di Juric, con gli innesti Gunter, Hiljemark e Mazzitelli, sono votati al contenimento più che all’offesa. All’Udinese, dopo una lunga serie negativa, il pareggio va più che bene e così la superiorità numerica viene sfruttata soprattutto per gestire nel migliore dei modi un punto d'oro.