Nazionale, le date di novembre: per la prima volta azzurri a Benevento, poi a Roma

La Nazionale fa sapere le date e gli stadi della ripresa. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC ha reso noto le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale sarà di scena a Benevento, che mercoledì 11 novembre (ore 20.45) allo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ ospiterà l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Estonia. Un mese prima la città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30), un match che farà da prologo a quello della Nazionale maggiore per due serate a forti tinte azzurre. Un bel modo per festeggiare la promozione in Serie A del Benevento, guidato da quel Pippo Inzaghi tra i protagonisti nel 2006 dell’indimenticabile trionfo al Mondiale tedesco.Si giocherà invece allo Stadio Olimpico di Roma la gara di Nations League di domenica 15 novembre (ore 20.45) tra Italia e Polonia. Se Benevento si prepara ad accogliere per la prima volta gli Azzurri, la Capitale è la città che ha ospitato più volte la Nazionale: sono 59 gli incontri disputati a Roma (bilancio di 35 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte), dove l’Italia scenderà in campo per la 60ª volta a poco più di un anno di distanza dal successo con la Grecia (2-0, gol di Jorginho e Bernardeschi) che valse l’aritmetica qualificazione a EURO 2020. Nella speciale classifica delle città che hanno ospitato più incontri della Nazionale Roma tornerà quindi a superare di una lunghezza Milano, che il prossimo 14 ottobre in occasione della sfida con i Paesi Bassi aggancerà momentaneamente la Capitale a quota 59.Il calendario delle gare della Nazionale maggiore nel 20204 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) - Firenze7 settembre (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) - Amsterdam7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) - Parma11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) - Danzica14 ottobre (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) - Milano11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) - Benevento15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) - Roma18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)Il calendario delle gare della Nazionale Under 21 nel 20203 settembre (Amichevole): Italia-Slovenia (ore 17.30) – Lignano Sabbiadoro8 settembre (Qualificazioni europee): Svezia-Italia – Kalmar9 ottobre (Qualificazioni europee): Islanda-Italia13 ottobre (Qualificazioni europee): Italia-Rep. d’Irlanda (17.30) - Benevento12 novembre (Qualificazioni europee): Lussemburgo-Italia17 novembre (Qualificazioni europee): Italia-SveziaDefiniti i quadri tecnici delle Nazionali giovanili maschili che nei prossimi mesi riprenderanno la rispettiva attività internazionale: la principale novità è l’inserimento di Patrizia Panico, confermata anche allenatrice dell’Under 15, nello staff dell’Under 21, dove affianca Mirco Gasparetto nello staff di Paolo Nicolato.Nelle 7 Nazionali giovanili maschili i tecnici, tutti confermati, sono stati suddivisi dal coordinatore Maurizio Viscidi con alcuni cambiamenti: Alberto Bollini guiderà l’Under 20, la squadra che a settembre in Veneto affronterà l’elite round dell’Europeo Under 19 del 2020 rinviato a causa dell’epidemia Covid ma non annullato come le altre competizioni continentali in quanto torneo di qualificazione per il Mondiale FIFA Under 20 previsto nel 2021 in Indonesia.Carmine Nunziata passa dall’Under 17 all’Under 19, che entrerà in gioco nell’Europeo 2021 da novembre con la prima fase eliminatoria. Bernardo Corradi assume la guida dell’Under 17, altra formazione che sarà impegnata nell’Europeo UEFA nei prossimi mesi e con lui avrà nello staff Daniele Zoratto, confermato all’Under 16. All’Under 18 va infine Daniele Franceschini, reduce da una brillante prima parte di stagione con l’Under 20.