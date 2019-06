Under 21, ecco i convocati di Di Biagio: ci sono Barella, Zaniolo Pellegrini e Kean

Il tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha ufficializzato oggi pomeriggio la lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, che si svolgerà per la prima volta in Italia. Non fa parte del gruppo il difensore del Milan Davide Calabria, che non è riuscito a recuperare dall'infortunio subito un mese fa in una gara di Coppa Italia. Questo l'elenco completo.



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).



La squadra azzurra, che ha sostenuto questa mattina un test contro la Nazionale Under 19, si allenerà ancora domani e sabato mattina a Formello. Conclusa la prima fase di preparazione, il raduno europeo inizierà lunedì a Bologna, scelta quale sede per tutta la durata del Campionato Europeo, e si allenerà presso il Centro Tecnico del Bologna FC intitolato a 'Niccolò Gallì a Casteldebole. Inserita nel Gruppo A, l'Italia disputerà la gara d'esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio 'Renato Dall'Arà di Bologna (ore 21), per poi affrontare nell'ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno - ore 21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno - ore 21.00 a Reggio Emilia). Tutte le gare degli Azzurrini saranno trasmesse in diretta su Rai1.

