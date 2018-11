Nazionale, Tonali: «Pirlo? Mi ispiro a Gattuso»

«Non mi sono mai rivisto in Pirlo, se non nel modo di portare i capelli. MI ispiro invece a Gattuso, da lui cerco di prendere la cattiveria». Sandro Tonali, dagli addetti ai lavori definito l'erede di Andrea Pirlo, spiazza tutti e individua in Rino Gattuso, il suo modello calcistico. Il 18enne centrocampista del Brescia, in questi giorni, si sta godendo la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore: «I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio -dice ai microfoni di Sky Sport-. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall'Italia, tanta gente che c'è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in Nazionale». Marco Verratti in conferenza stampa ha notato diverse analogie con lui: «L'inizio di carriera è simile, spero di continuare come lui». Ma è difficile esse estraneo ai rumors di mercato: «Cerco di non ascoltare, è la cosa migliore: non mi faccio mettere in testa in queste cose. Restare a Brescia è stata la scelta più giusta, a 17 anni era difficile giocare in Europa».

