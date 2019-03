Nasce la Nazionale Poste Italiane, ct Di Livio

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce la Nazionale delle Poste Italiane e il ct è l'ex ala di Fiorentina, Juventus e Nazionale Angelo Di Livio. L’azienda dopo aver partecipato e vinto all’Azzurri Partner Cup, il torneo organizzato tra i top sponsor della Nazionale lo scorso 22 settembre a Coverciano, ha deciso di scendere di nuovo in campo con una squadra maschile che disputerà incontri ufficiali con altre rappresentative del mondo del calcio.La squadra sarà formata da una rosa di 25 calciatori, più cinque riserve, tutti dipendenti di Poste Italiane e tesserati in società di calcio dilettantistiche selezionati da un personaggio autorevole del mondo del calcio che guiderà la Nazionale come allenatore.Il progetto nasce dall’esigenza di continuare a promuovere le occasioni di praticare sport per favorire i rapporti sociali e l’inclusione, valori di cui Poste Italiane si fa promotrice da sempre. Il calcio diventa così fattore di aggregazione e di coinvolgimento, con l’obiettivo di facilitare la conciliazione tra vita professionale e privata, facendo così letteralmente “squadra” anche fuori dal lavoro.