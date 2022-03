Nazionale, out Di Lorenzo, Mancini chiama De Sciglio

La nazionale perde Di Lorenzo, infortunatosi sabato durante il match del Napoli contro l'Udinese. Il difensore napoletano si è sottosto a controlli a Coverciano, lo staff dell'Italia ha deciso di rimandarlo a casa. Non è disponibile per il match contro la Macedonia ed eventualmente per la finale contro Portogallo o Turchia. Il Ct Roberto Mancini ha chiamato al suo posto De Sciglio: il difensore della Juventus raggiungerà il ritiro questa sera insieme agli altri compagni di squadra già convocati.