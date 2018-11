Nazionale, Mancini: «Nessun bocciato, c'è ancora tempo per costruire il gruppo»

«Nessuno è bocciato, chiariamo questo punto. C'è ancora tempo per costruire il gruppo. Chiunque dimostrerà di avere qualità, potrà farne parte». Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in merito alle esclusioni di Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti per i match contro Portogallo, valido per la Nations League, e per l'amichevole con gli Usa: «So cosa può dare El Shaarawy, lo conosciamo da anni. Se continuerà così verrà certamente chiamato. Belotti può dare molto di più, due anni fa fece un campionato straordinario. Potrà tornare in qualsiasi momento», aggiunge Mancini in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano.

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, si esprime così in merito alle dimissioni dell'ex ct azzurro, Gian Piero Ventura, dalla guida tecnica del Chievo.«Non conosco le motivazioni delle dimissioni, posso dire che mi dispiace perché speravo potesse riabilitarsi facendo un buon campionato al Chievo. Quando si perde, come ha detto Pellissier, non è solo colpa dell'allenatore»

