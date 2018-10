Nazionale, Mancini insiste sul tridente fantasia: Immobile fuori anche in Polonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia è ancora quella di mercoledì sera a Marassi. Perché, stando alle indicazioni dell’allenamento pomeridiano di ieri a Coverciano, Mancini non avrebbe intenzione di cambiare l’undici titolare di Genova, quello schierato contro l’Ucraina (1-1).Magari, domani allo stadio Slaski di Chorzow, il ct ci sorprenderà, però la sensazione è che a lui questo tridente piaccia molto e che voglia dare ancora fiducia a quella formula offensiva, almeno nella formazione di partenza. Pure se Pellegrini spera di ritrovare spazio a centrocampo e Immobile di riprendersi il posto in attacco.Tra i pali, dunque, Donnarumma e linea difensiva affidata a Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi. Proprio l’esterno viola è stato sistemato alla bandierina sulle esercitazioni da corner (provate a lungo le palle inattive). A centrocampo Verratti, Jorgingho e Barella. Il sardo è sotto i riflettori, anche Bonucci ha tessuto le sue lodi, definendolo già “leader”. In avanti tridente fantasia, nel senso che non c’è un centravanti di ruolo, ma 3 giocatori che si scambiano le posizioni: Chiesa, Insigne e Bernardeschi che ha segnato a Genova, seppur aiutato da un errore del portiere ucraino. Ma in Polonia, nel pomeriggio la rifinitura, sarà tutto un altro film per Mancini, a 5 mesi dall’inizio della sua avventura azzurra. Un solo risultato per l’Italia: la vittoria. Per non finire in Lega B.