Nazionale, Mancini: «Spero che la Lega riveda le date 2019/20

«Sarebbe meglio se il prossimo campionato finisse prima del 24 maggio, servirebbe per dare un pò di riposo ai giocatori prima del ritiro pre-Europei». È l'auspicio di Roberto Mancini oggi a Coverciano per due giorni di stage insieme ai colleghi dell'Under 21 Gigi Di Biagio e dell'Under 20 Paolo Nicolato. «Anche il presidente Gravina ha già espresso il suo pensiero al riguardo, la speranza è che si possa ancora cambiare qualcosa, le cose si possono sempre migliorare, vale per l'inizio come per la conclusione della prossima stagione - ha ribadito il ct azzurro - Io ci spero ancora. Se poi la decisione sarà definitiva ci adegueremo».





