Nazionale, Mancini balla sulle punte

FIRENZE San Siro si prepara ad accogliere gli azzurri ieri sera i biglietti emessi erano di poco inferiori ai 70 mila mentre Roberto Mancini si prepara a regalare una grande soddisfazione a chi ha creduto in anticipo in questa Nazionale: «Ora battiamo il Portogallo. Voglio una squadra d'attacco». Mancini è molto convinto, si capisce dalla determinazione con cui porge certi concetti: «Abbiamo la chance di superarli a San Siro ha detto all'account Twitter della Nazionale uno stadio che si riempie ogni volta che arriva l'Italia». Gli azzurri oggi saranno a Milano e queste ultime ore prima della sfida serviranno a Mancini per sciogliere il rebus dell'attacco: le prove del 4-3-3 sono proseguite anche ieri pomeriggio a Coverciano, ma mentre fino al giorno prima sembrava che Immobile avesse messo la freccia per aggiudicarsi una maglia, nell'ultima seduta il ct ha provato, con Chiesa e Insigne, sia Immobile che Berardi (in ballottaggio all'inizio della settimana con Politano).L'INCERTEZZAQuesta incertezza, che probabilmente Mancini ha interesse ad alimentare, in realtà è la fotografia di un dubbio concreto. Il tecnico azzurro da una parte accarezza l'idea, con l'assenza di Bernardeschi, di tornare ad un modulo offensivo che preveda la presenza di un centravanti, seppur non classico, ma molto fisico, come Immobile. Dall'altra c'è il pensiero manciniano di un tridente farcito di classe, fantasia e ottima capacità di palleggio, sprovvisto di riferimenti per la difesa avversaria. Immobile e Berardi se la giocano portandosi in dote due filosofie diverse nel settore offensivo. Sul resto della squadra, invece, non dovrebbero esserci dubbi. Stessa difesa e medesimo centrocampo. Mancini è passato dalla paura di retrocessione nel girone di Nations League alla possibilità di arrivare addirittura primo, il destino azzurro è virato in un attimo dopo la bellissima prestazione in Polonia: «A inizio torneo il nostro obiettivo era cercare di arrivare alla fase finale della Nations League. Abbiamo perso in Portogallo facendo giocare una squadra molto giovane, una sconfitta che ci poteva anche stare, ma ora abbiamo la chance di poter vincere a San Siro. Dobbiamo pensare a questo, poi vedremo quello che accadrà in Portogallo-Polonia».LA FIDUCIAIl Mancio è fiducioso: «Il nostro primo obiettivo è quello di fare un'ottima gara, di giocare bene come abbiamo fatto negli ultime due partite. Voglio vedere una squadra che attacca soprattutto per il pubblico di San Siro, uno stadio che si riempie ogni volta che arriva l'Italia e questa è una cosa importante».C'è spazio anche per le cartoline dal passato. Mancini a San Siro da calciatore contro il Portogallo ha giocato due gare. La prima il 5 dicembre 1987, terminata 3-0 per gli azzurri, quando servì a Giannini la palla per il secondo gol: «Andammo agli Europei del 1988, eravamo una squadra forte e facemmo una grande partita in quell'occasione».La seconda, il 17 novembre 1993, finì 1-0 per l'Italia: «Vincemmo con gol di Dino Baggio, proprio il 17 novembre, la stessa data di sabato, speriamo sia di buon auspicio per la Nations League e per il futuro». San Siro ci crede, Mancini di più, adesso tocca agli azzurri.