Nazionale, Mancini: «L'Italia avrà un grande futuro anche dopo l'Europeo»

L'Europeo è lì, Mancini non vede l'ora. La sua Nazionale piace, c'è fiducia in tutto il movimento azzurro. «Sono sicuro che questa nazionale avrà un grande futuro anche dopo gli Europei e i Mondiali in Qatar». Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a Palazzo Ducale a Genova durante il ciclo di incontri 'Allenatori, i Guru del calcio in dialogo con gli intellettuali«. Intervistato da Giovanna Melandri, il mister dell'Italia ha parlato dell'inizio della sua avventura sulla panchina azzurra: »I giocatori bravi in Italia ci sono e ci saranno sempre. Per ripartire abbiamo cercato ragazzi giovani magari con poca esperienza ma con tanto talento

. «C'è grande entusiasmo verso questa nazionale ed è motivo di orgoglio. In un anno siamo riusciti a mettere insieme una squadra che fa un buon calcio: si è creata la giusta chimica tra i giocatori, siamo stati anche fortunati perché si sono trovati subito bene insieme ed è certo che vincere un campionato europeo o un mondiale è davvero il massimo per un allenatore». E sul tema, rispondendo a una domanda in cui si faceva notare che l'ultimo successo azzurro (il Mondiale) è avvenuto dopo Calciopoli, ironizza: «Speriamo che ci sia un altro scandalo a giugno così i giocatori rendono di più».

