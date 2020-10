Nazionale, Mancini: «Contro l'Olanda tocca a Immobile»

Contro l'Olanda toccherà a Ciro Immobile la maglia di centravanti della Nazionale. «Chiariamo le cose, è una Nazionale messa insieme due anni fa, abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, altrimenti non avremmo fatto questi risultati - ha spiegato il ct Roberto Mancini in conferenza stampa a Bergamo -. Io ho rispetto dei giocatori, avranno una partita ogni tre giorni, a fine campionato non andranno in vacanza, quindi devo salvaguardarli: se ho tre partite ne faccio giocare una per uno, domani tocca a Immobile. Ciro è un bravissimo ragazzo, ha fatto una valanga di gol ma ho anche rispetto per quella che sarà la sua stagione, lunghissima».

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA