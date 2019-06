Pinamonti, il bomber che piace a tutti i ct

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stellina di Andrea Pinamonti ha iniziato a brillare sul serio dopo l’ultima stagione in rampa di lancio al Frosinone (27 presenze e 5 gol), con gli occhi di mezza Serie A addosso. I suoi quattro gol al Mondiale Under 20 hanno trascinato gli azzurrini in semifinale (martedì alle 17.30 la sfida con l’Ucraina, alle 20.30 l’altro testa a testa tra Sud Corea ed Ecuador) ha impressionato per freddezza e personalità ma chissà come se la cava col salto triplo? Sì, perché Nicolato se lo gode, Di Biagio lo ha già prenotato per l’Europeo Under 21 e probabilmente anche Roberto Mancini ci ha fatto un pensierino, anche se al momento la chiamata in nazionale maggiore sembra prematura. Il 300 è un numero ricorrente nella sua quotidianità: prima di andare a dormire ogni giorno fa 300 addominali e per caricare il gruppo il ct Nicolato ha scelto proprio il film “300”. «Prima delle partite il mister ci manda sempre spezzoni di quel film sul gruppo WhatsApp - ha rivelato Pinamonti -, noi cerchiamo di ricordarcelo quando giochiamo, è il nostro grido di battaglia».PREDESTINATOFuori dal campo è un ragazzo tutto famiglia, amici, Playstation, innamoratissimo della bellissima modella-influencer Nicole, e nel 2017 ha rinunciato a due amichevoli azzurre per preparare l’esame di maturità. In campo invece è una furia. Attaccante completo, slanciato (185 cm d’altezza, 72 kg di peso) con una velocità d’esecuzione fuori dal comune e due piedi: dei 5 gol in A 3 sono stati realizzati di destro, due di sinistro. E un record da predestinato: il più giovane (anche di Kean) a segnare almeno cinque gol in A. Nato a Cles (paesino di 7000 anime in Trentino), a otto anni è entrato nel settore giovanile del Chievo: un’ora e mezza di macchina per andare agli allenamenti e un’ora e mezza a tornare. A 14 anni è passato all’Inter, entrando nel convitto dei nerazzurri, il sogno di ogni tifoso interista (anche di papà Massimo). C’è chi lo considera il nuovo Zaniolo (la Roma lo sta tenendo d’occhio da tempo), a giugno tornerà a Milano dopo il prestito al Frosinone e si discuterà il rinnovo visto che è in scadenza 2021. Poi probabilmente ancora in prestito, anche se ha tantissimo mercato (Cagliari, Udinese e Fiorentina oltre alla Roma, ma piace anche all’estero) e con Mino Raiola nulla è scontato.