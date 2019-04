Nazionale femminile, le azzurre pareggiano 1-1 con la Polonia nel pre test mondiale

A due mesi dall'inizio del Mondiale, la Nazionale Femminile conferma che il gioco c'è, la personalità non manca e resta solo qualche piccolo difetto da limare prima di fare le valigie per la Francia. A Lublino le Azzurre pareggiano 1-1 con la Polonia e mantengono l'imbattibilità in questo 2019, visto che l'unica sconfitta, quella con la Corea del Nord nella finale della Cyprus Cup, è arrivata soltanto ai calci di rigore. La splendida punizione di Valentina Cernoia non basta per avere la meglio sulla Polonia, che trova il pareggio subito dopo con la sua giocatrice migliore, l'attaccante Ewa Pajor e ringrazia anche la buona sorte, con i legni della porta difesa da Katarzyna Kiedrzynek che respingono nella ripresa le conclusioni di Gama e Sabatino. «È stato un buon test - sottolinea la Ct Milena Bertolini - contro una squadra fisica e con delle individualità importanti. Nel primo tempo forse siamo state poco lucide nella costruzione del gioco, nella ripresa abbiamo provato a giocare di più il pallone ed è andata meglio. Avremmo dovuto avere un pò più di pazienza nel trovare il varco giusto, ma loro erano molto chiuse e compatte e non era semplice».

