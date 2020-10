Nazionale, posticipata la conferenza di Mancini: forse due azzurri positivi

È stata spostata di due ore, dalle 17.30 alle 19.30, la conferenza stampa del ct dell'Italia, Roberto Mancini, seguita dall'allenamento degli azzurri all stadio di Bergamo alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Olanda. Lo ha comunicato lo staff della Nazionale, rinviando ogni spiegazione alla conferenza stampa. Lo slittamento, a quanto si apprende, non è legato al caso dell'interprete scelta per la conferenza stampa, che ha comunicato di essere risultato leggermente positivo al test del coronavirus e non è nemmeno giunto allo stadio, ma ci sarebbero uno o due tamponi incerti tra i giocatori che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti.

Ultimo aggiornamento: 19:22

