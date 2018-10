Nations League, vince l'Inghilterra contro la "distratta" Spagna

Al ritorno dopo 23 anni nello stadio sivigliano intitolato a Benito Villamarin, storico presidente del Betis, la Spagna perde la sua prima partita casalinga da tre punti, quindi ufficiale, dopo 15 anni senza 'macchiè. La giovane Inghilterra del ct Southgate, che nel primo match di Nations League fra le due squadre era stata sconfitta 2-1 a Wembley, stavolta 'rischià di dare una memorabile lezione alle 'furiè di Luis Enrique andando in vantaggio fino al 3-0 per il tripudio dei suoi tanti tifosi che l'avevano in Andalusia. Alcuni di loro avevano creato problemi di ordine pubblico nella notte scorsa, così il pubblico di Siviglia si è vendicato fischiando 'God Save the Queen' al momento dell'esecuzione degli inni e poi ripetendosi, con particolare intensità sonora, ogni volta che i fan di Albione lo cantavano sugli spalti. I tifosi inglesi hanno anche, sullo 0-3, inflitto numerosi 'Olè' di scherno alla squadra di casa, con il risultato di resuscitarne l'orgoglio. Così, e grazie anche all'ingresso di un bomber in stato di grazia come Paco Alcacer, gli spagnoli hanno segnato con un bel colpo di testa del numero 9 ora al Borussia Dortmund e al 97', ancora di testa, hanno diminuito ulteriormente il passivo con la rete del capitano Sergio Ramos, a segno nella sua città e nello stadio dei poco amati 'cuginì (prima di passare al Real è stato un beniamino del Siviglia). Così è finita 2-3, ma per l'Inghilterra in fondo è cambiato poco, visto che ha comunque ottenuto un successo prestigio, maturato nei primi 45' grazie alle reti di Sterling, Rashford e ancora Sterling. Se poi la Spagna, che oggi ha sbagliato molto nel palleggio e ha pagato le distrazioni difensive di Marcos Alonso, Jonny e Nacho,, si dimostrasse priva di lucidità e cattiveria agonistica anche contro la Croazia (i vicecampioni del mondo vogliono la rivincita dopo il tennistico 6-0 del 12 settembre scorso), allora l'Inghilterra potrebbe ancora vincere il proprio gruppo di Nations League e giocare un altro brutto scherzo a Luis Enrinque. Già, il ct della 'Rojà: rimane in testa al girone ma questa sera è sembrato quello dei tempi di Roma, quando sostituì Totti con Okaka e venne fatto fuori nei preliminari dell'Europa League.

