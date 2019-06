Nations League, il Portogallo vince contro la Svizzera e va in finale con la tripletta di CR7

Cristiano Ronaldo è sempre protagonista e, in campo, lascia comunque il segno. Eccolo di nuovo decisivo in nazionale. Così, con una tripletta di CR7, il Portogallo ha battuto 3-1 la Svizzera ed ha raggiunto la finale della prima edizione della Nations League. Nel primo tempo della partita giocata a Oporto, l'attaccante della Juventus al 25' ha trasformato in gol un calcio di punizione. La Svizzera ha pareggiato con un rigore realizzato dal milanista Ricardo Rodriguez al 12' della ripresa, concesso dopo la consultazione del Var, mentre nel prosieguo dell'azione ne era stato assegnato uno al Portogallo. Ma nel finale CR7 è andato a segno altre due volte, portando la sua squadra alla finale di domenica a Guimaraes, dove affronterà la vincente di Olanda-Inghilterra, che si incontrano domani.





