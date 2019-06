Nations League, l'Olanda batte l'Inghilterra e raggiunge il Portogallo di Ronaldo in finale

Il Portogallo conosce la sua avversaria per la finale. L'Olanda è infatti la seconda finalista della prima edizione della Nations League. Gli 'orangè allenati da Ronald Koeman, sul terreno dello stadio Dom Alfonso Henriques di Guimaraes (Portogallo), hanno battuto per 3-1 l'Inghilterra dopo i tempi supplementari. L'Olanda, nella finale di domenica al Do Dragao di Porto (alle 20,45), dovrà vedersela contro il Portogallo che ieri sera - grazie a una tripletta di Ronaldo - ha battuto la Svizzera con lo stesso punteggio. Gli olandesi erano andati sotto al 32' del primo tempo, trafitti da un rigore di Rashford, ma sono riusciti a pareggiare al 28' della ripresa con il difensore De Ligt, gioiellino dell'Ajax nel mirino del Barcellona. Il gol del vantaggio è arrivato al 7' del primo tempo supplementare grazie a un autogol di Walker, propiziato da Promes. Lo stesso attaccante arancione ha firmato il 3-1 finale al 9' del secondo prolungamento, suggellando il trionfo dei Tulipani. Sempre domenica andrà in scena la finale per il terzo posto: in campo la Svizzera e proprio l'Inghilterra, con inizio alle 15.



Ultimo aggiornamento: 7 Giugno, 00:20

