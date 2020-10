© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza Covid anche per le, con una decisione dellache invece di fare chiarezza rischia di alimentare polemiche tra club e Federazioni sulla possibilità di non mettere a disposizione i giocatori convocati. Se in Europa sono previste regolarmente tra il 10 e il 14 ottobre circa 50 gare per il doppio turno di, con 55 squadre in viaggio, nel resto del mondo il calendario per le qualificazioni aiè in alto mare, soprattutto inche hanno già deciso di congelare tutto almeno fino a novembre, cioè altre 40/50 partite eliminatorie da recuperare chissà quando. Ma la delibera della Fifa - che rappresenta 211 Paesi - riguarda le gare sotto la propria giurisdizione, ufficiali e amichevoli, non coinvolge le competizioni gestite dallaMassima attenzione ovviamente sugli, che tra il 7 e il 14 ottobre hanno in programma 3 partite. Mancini ha convocato 34 giocatori escludendo in partenza quelli del, oltre l’infortunato) e, appena passato dalla Juve al. I 34 azzurri si ritroveranno stasera a Coverciano e saranno sottoposti subito al primo tampone, da ripetere 48 ore prima dell’amichevole di mercoledì prossimo a Firenze contro la. Analoga procedura sarà seguita dallaper la trasferta in(a Danzica domenica 11) e per la gara interna del 14 a Bergamo contro i. Mancini dovrà essere bravo anche a gestire i riflessi psicologici e mentali del gruppo.