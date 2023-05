Mercoledì 24 Maggio 2023, 16:28

Dopo Retegui, ecco un altro oriundo per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri si preparano per la fase finale di Nations League dove ci aspetta in semifinale la Spagna. Secondo quanto trapela dal Brasile, tra i pre-convocati dal ct di Jesi c'è anche Lucas Piton, laterale difensivo sinistro del Vasco da Gama.