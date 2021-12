Nations League, per l'Italia girone di ferro: Mancini contro Inghilterra, Germania e Ungheria

Un girone di ferro quello uscito fuori dall'urna di Nyon. L'Italia, nella Nations League, dovrà affrontare Germania, Inghilterra e Ungheria. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati sorteggiati nel gruppo 3: la prima di ogni raggruppamento si giocherà la Final Four nel giugno del 2023, l'ultima invece retrocederà nella Lega B. Insomma, non va bene in questo momento per gli azzurri quando c'è da sperare in un poco di fortuna. Ma tant'è, questa è la situzione, e così si deve prendere. Le partite si giocheranno tra giugno e settembre dell'anno prossimo.

Prima volta nella storia

E' la prima volta nella storia che le tre nazionali si affrontano in un unico girone. Italia, Germania e Inghilterra infatti, insieme, non c'erano mai state. Insomma, un appuntamento importante anche per questo motivo. Con gli azzurri che nel momento in cui scenderanno in campo per la Nations League sapranno anche se il prossimo inverno voleranno in Qatar per il Mondiale. Mancini, senza dubbio, pensa solamente alle due partite che ci possono far risorgere oppure sprofondare di nuovo in un incubo.