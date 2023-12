Natan infortunato, confermata la lussazione alla spalla: ecco quando rientra il difensore del Napoli

Lo aveva anticipato anche Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, ma ora è ufficiale. Natan dovrà stare fuori per circa un mese, questo è quello che emerge dal comunicato emesso oggi dal Napoli che ha accompagnato il difensore brasiliano a Villa Stuart. Nella clinica di Roma Nord, il dottor Canonico ha seguito gli esami a cui si è sottoposto l'ex Redbull Bragantino e il referto ha confermato la lussazione acromion claveare di terzo grado.

Roma Femminile, annuncio ufficiale: Manuela Giugliano firma fino al 2028

Infortunio Natan: i tempi di recupero

Questo è il massimo grado di lesione ai legamenti a cui il giocatore poteva arrivare. Prima di rivederlo in campo passerà molto tempo e un primo indizio era stato fornito da Walter Mazzarri nell'incontro con la stampa in vista del Monza: «Dovrà stare fuori per circa un mese e mezzo». Sulle condizioni del giocatore e sulle parole del tecnico ha fatto luce proprio la società. Quindi, quando torna Natan? La prossima visita è fissata tra un mese, con il giocatore che potrebbe stare fuori anche di più dato che i legamenti della spalla sono delicati e vanno curati bene.