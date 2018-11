© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incubo dei rigoristi nel girone A di Eccellenza si chiama Federico Nasti. Il portiere del Villanova, ex Audace, nelle prime dieci giornate ne ha neutralizzati tre su quattro, l’ultimo domenica contro il Montespaccato Savoia, dove è volato da palo a palo per respingere il tiro del capocannoniere del girone Aimone Calì, suo ex compagno di squadra. In precedenza, Federico aveva parato i rigori contro l’Astrea e lo Sporting Genzano, mentre solo contro l’Almas l'attaccante di turno era riuscito nell’impresa di segnare. «In tutto credo di averne già parati oltre una decina in carriera - dice - E ogni volta è un emozione incredibile e indescrivibile». Vuol dire che ha un segreto? «No, non ci sono segreti. Riesco solo a mantenere la freddezza necessaria fino al momento del tiro e a volte riesco ad intuire anche la direzione del tiro di chi mi sta davanti».Classe 1993 ha iniziato la carriera tra i pali indossando la maglia della Tor Tre Teste e l'ha poi proseguita alla Vigor Perconti. Dal 2012 al 2016 ha giocato in serie D, collezionato ottanta presenze con la Flaminia Civita Castellana. «Dopo ho trovato preparatore molto bravo che risponde al nome di Secchiaroli. Lo metto sullo stesso piano di Di Loia e Garafolo, che sono stati ottimi maestri. I loro insegnamenti sono stato utili e li porto sempre con me». La scorsa stagione ha giocato nell’Audace e quest’anno è passato al Villalba. «Tutto sommato la prima è stata una buona esperienza, pensavamo soprattutto a divertirci senza grandi problemi di classifica. Quest’anno è invece più dura, ma sono certo che riusciremo a salvarci. Il Villalba è una squadra che non merita l’attuale posizione ed ha tutte carte in regola per tornare in una zona di classifica migliore». Sono appena quattro punti raccolti in casa dai biancorossoblu, mentre sono sei quelli in trasferta.