Ultimo aggiornamento: 18:16

Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale, nonché casa dello Zurigo. I partenopei hanno l'obiettivo di completare l'opera per accedere agli ottavi di finale di Europa League: basterebbe loro non perdere con gli elvetici con tre reti di scarto, oppure con due, ma da 2-4 in su.Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Luperto, Malcuit, Maksimovic, Allan, Callejon, Milik. Allenatore: AncelottiBrecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler; Odey, Ceesay. A disposizione: Vanins, Maxso, Kharabadze, Krasniqi, Dixon, Zumberi, Kasai. Allenatore: Magnin