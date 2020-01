Napoli, visite mediche per il nuovo acquisto Demme

È il giorno di Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco è arrivato ieri a Roma dove in queste ore sta svolgendo le visite mediche in una nota clinica della Balduina. Il Napoli per strapparlo al Lipsia, capolista in Bundesliga, dovrebbe spendere circa 12 milioni di euro, bonus compresi. Al termine dei controlli di rito, Demme raggiungerà il presidente Aurelio De Laurentiis nella sede della Filmauro dove firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus. Domani è previsto il suo primo allenamento con la squadra per essere convocato già sabato nella gara che il Napoli giocherà all’Olimpico contro la Lazio alle ore 18:00.



