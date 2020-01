Napoli, visite mediche per Lobotka: stasera sarà all'Olimpico

È il giorno di Stanislav Lobotka. Dopo aver chiuso per Diego Demme, il Napoli, al termine di una lunga trattativa, ha strappato al Celta Vigo il centrocampista slovacco classe 1994. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis verserà agli spagnoli circa 20 milioni di euro più ulteriori 4 milioni di euro di bonus. Arrivato ieri a Roma, Lobotka in mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito e stasera sarà all'Olimpico per assistere al match contro la Lazio, in programma alle 18. Il centrocampista avrà un contratto di 5 anni da 1,8 milioni di euro a stagione.



Ultimo aggiornamento: 11:20

