Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Milan e Inter, il derby in pratica, potrebbe essere l'occasione giusta per il Napoli per andare alla sosta per le nazionali da primo in classifica, da solo. Chiaramente si dovranno verificare due condizioni: o la sconfitta o il pareggio per i rossoneri di Stefano Pioli e la vittoria degli uomini di Luciano Spalletti che, però, è giusto sottolinearlo, non si troveranno di fronte la squadra più semplice da affrontare in questo momento. L'Hellas Verona di Igor Tudor, infatti, ha battuto prima la Lazio e poi la Juventus, e lo ha fatto in maniera netta (e grazie a un Giovanni Simeone in ottima forma). No, non sarà una passeggiata, ma tornano Osimhen e Insigne, e quindi. Ecco le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli, De Laurentiis: «Il futuro di Insigne dipende da... SPORT Maltempo a Napoli, Spalletti scherza con i giornalisti:...

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-VERONA

Napoli-Verona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 5. Juan Jesus, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 9. Osimhen, 24. Insigne. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): 96. Montipò; 27. Dawidowicz, 21. Gunter, 16. Casale; 5. Faraoni, 61. Tameze, 4. Veloso, 8. Lazovic; 7. Barak, 10. Caprari; 99. Simeone. All. Tudor

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Verona di domenica 7 novembre alle ore 18 del Diego Armando Maradona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e non godrà di alcuna copertura televisiva: occorrerà scaricare l'app di Dazn sulle smart tv compatibili o su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Oppure, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o mediante il TimVisionBox.