Le pagelle: Milik protagonista, Meret è una sicurezza

NAPOLI- Provvidenziale nel primo tempo, quasi spettatore in campo nella ripresa.- Tante sofferenze in avvio, poi stringe i denti e si rimette in carreggiata.- Rimedia subito un giallo, che non lo condiziona: a tratti trascina i compagni.- Lazovic lo brucia con una finta, per il resto chiude tutti i varchi.- Altra ottima prestazione in un ruolo non suo, dopo aver debuttato in Nazionale.- Prestazione diligente, senza troppi acuti ma con grande concretezza.- Fa a botte con i dirimpettai del centrocampo, uscendone spesso vincitore.- Inventa il gol di Milik e sfiora anche il raddoppio: determinante.- Ancelotti si aspettava di più, invece costruisce poco.- Ritrova i gol e chiude la partita con una bella doppietta da centravanti vero.- La cosa più bella della sua serata è la splendida punizione che innesca il 2-0.- Entra in campo e dà lo strappo che serve a chiudere la partita.- Manca per un pelo (anzi, un palo) l'aggancio a Maradona.- Pochi minuti in campo, giusto un rodaggio in vista della Champions.HELLAS VERONA- Ci mette una pezza in diverse circostanze, incolpevole sui due gol.- Il peggiore della difesa del Verona: lento, impacciato e poco reattivo.- Non sfigura contro avversari di grande spessore: da tenere d'occhio.- Parte bene, per poi accusare una leggera flessione nella ripresa.- Quando attacca è pericoloso, in fase difensiva invece denota impacci.- Meno efficace del solito sulle situazioni a palla inattiva, il suo punto di forza.- Gioca un primo tempo sopraffino, nella ripresa finisce ingabbiato.- Spina nel fianco del Napoli nella prima parte, un grande Meret gli nega il gol.- Vicino alla rete nel primo tempo, scompare un po' dal match nel secondo.- Gioca un buon primo tempo, misteriosa la sua sostituzione decisa da Juric.- Unica punta del Verona, gioca in realtà pochissimi palloni.- Prende il posto di Zaccagni facendone sentire la mancanza.- Non è ancora al meglio e si vede: quasi non tocca palla.- Pochi minuti in campo nello stadio che sogna un giorno di far suo.