Serie A, il Napoli straripa allo stadio Maradona: l'Udinese si arrende per 5-1

NAPOLI – Missione compiuta. Il Napoli asfalta l’Udinese e aggiunge un altro tassello prezioso verso la qualificazione in Champions. Gli azzurri vincono e allungano momentaneamente sulla Juve che oggi dovrà necessariamente rispondere contro il Sassuolo. La partita è un monologo degli azzurri che in mezz’ora sono già avanti di due reti con Zielinski e Fabian, il migliore in mediana. La solita distrazione consente all’Udinese di rientrare in partita con Okaka poco prima dell’intervallo, ma gli azzurri ristabiliscono le distanze nella ripresa con Lozano e Di Lorenzo. Il 4-1 consente a Gattuso di pensare anche alla Fiorentina: esce Osimhen (diffidato) e Mertens gioca gli ultimi venti minuti. C’è spazio pure per Politano ed Elmas. Finisce così. Il Napoli pensa già al match del Franchi.

Serie A, anticipi e posticipi dalla 35a alla 37 giornata di campionato: le partite

Tabellino e pagelle

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 5,5, Rrahmani 6, Hysaj 6 (39' st Rui n.g.); Fabian 7,5, Bakayoko 6,5 (39' st Demme n.g.); Lozano 6,5 (31’ st Politano n.g.), Zielinski 6,5 (31’ st Elmas n.g.), Insigne 6; Osimhen 7 (25’ st Mertens 6). In panchina: Contini, Ospina, Zedadka, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola. All.: Gattuso 6,5.

UDINESE (3-5-1-1): Musso 5,5; Becao 5,5 (9’ st Forestieri 5,5), Bonifazi 6, Zeegelar 6 (32’ st Samir n.g.); Molina 5,5, De Paul 6, Walace 5 (9’ st Ouwejan 5,5), Makengo 5 (40' st Palumbo n.g.), Stryger Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 6,5 (32’ st Micin n.g.). In panchina: Gasparini, Scuffet, Llorente, De Maio. All.: Gotti 6.

ARBITRO: Calvarese 6

RETI: 28’ pt Zielinski, 31’ pt Fabian, 41’ pt Okaka, 12’ st Lozano, 21’ st Di Lorenzo NOTE: ammoniti Bonifazi. Angoli 9-3. Recupero 1’ pt

