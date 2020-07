Napoli-Udinese, le probabili formazioni: squalificati Di Lorenzo e Okaka, chance per Hysaj e Nestorovski

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli vuole tornare al successo domenica, alle 19,30 al San Paolo, contro l'Udinese. Gattuso sostituisce in difesa lo squalificato Di Lorenzo con Hysaj e Gotti, dovendo rinunciare a Okaka fermato dal giudice sportivo, pensa a Nestorovski,(4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso(3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti