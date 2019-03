Napoli, la carica di Mertens: «Troppi pareggi, serve la vittoria con l'Udinese»

Ultimo aggiornamento: 15:45

Napoli - "Domani è una partita importante. Non possiamo permetterci altri passi falsi". Dries Mertens ha le idee chiare in vista del match contro l'Udinese: il Napoli ha bisogno di riprendere la corsa in campionato per blindare il secondo posto. "Ancelotti - ha spiegato Mertens a radio Kiss Kiss - ci ha detto che abbiamo fatto troppi pareggi, quindi cerchiamo la vittoria contro i friulani". Il belga sarà titolare in coppia con Milik e proverà a sbloccarsi. Nel 2019 non ha ancora segnato. "Non mi preoccupa questo dato - continua Mertens - non sono nato per il gol come Milik. Ho sempre giocato sulla fascia tranne gli ultimi due anni, quindi contano molto pure gli assist, decisivi per conquistare un risultato pieno".LA FORMAZIONE. Ancelotti è in emergenza. Oltre agli infortunati Insigne, Chiriches, Diawara e Albiol, rischia il forfait pure Fabian: lo spagnolo ha accusato un attacco febbrile e quindi è in dubbio. Accanto ad Allan potrebbe giocare dunque Zielinski con Verdi oppure Ounas sulla fascia sinistra. In difesa, invece, rientrano Maksimovic e Koulibaly con Malcuit che insidia Hysaj a destra.I CONVOCATI. Sono 21 i giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti che ha scelto pure due talenti della Primavera: oltre all'attaccante Gianluca Gaetano, spazio pure al centrocampista francese Zedadka. Ecco l'elenco: Meret, Ospina, Karnezis, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka, Verdi, Ounas, Gaetano, Mertens, Callejon, Younes, Milik.