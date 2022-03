Napoli-Udinese 2-1: Osimhen devastante, segna la doppietta decisiva

NAPOLI - Nel segno di Osimhen. Dopo la doppietta al Verona, il centravanti nigeriano si ripete al Maradona, dove in campionato non segnava da ottobre. Due a uno per il Napoli e Udinese rimontata. Tre punti che valgono l'aggancio momentaneo al Milan in vetta alla classifica, in attesa del match di Cagliari. Spalletti ne cambia uno rispetto alla trasferta di Verona: c'è Insigne al posto di Lozano. Confermato però il modulo, il 4-3-3, con Fabian e Anguissa ai lati di Lobotka in mediana. Difesa a tre per l'Udinese, con centrocampo folto in cui Pereyra e Makengo proteggono Walace e dove Molina e Udogie spingono a tutta fascia. In avanti Beto e Deulofeu s'intendono a meraviglia e, dopo le iniziali fiammate della squadra di Spalletti, sono i friulani a prendere l'iniziativa. Al 15' il portoghese grazia Ospina su cross di Molina (palla girata fuori da due passi), ma 7' più tardi cede a Deulofeu il pallone del vantaggio.

Lo spagnolo ha il tempo di prendere la mira e di beffare il portiere del Napoli dal limite dell'area. Non si ferma l'Udinese, che approfitta anche di alcuni minuti di sbandamento degli avversari e sfiora il raddoppio. Rrahmani ci mette una pezza su Beto, sul conseguente corner Pablo Marì di testa costringe Ospina a una deviazione miracolosa. Solo nel finale di tempo il Napoli si scuote. Al 32' Insigne approfitta di uno scivolone di Becao e prova il destro a giro, esaltando i riflessi di Silvestri. Al 40' ci prova Fabian, su tocco arretrato di Anguissa: di nuovo provvidenziale il portiere, che respinge di piede dopo una deviazione di Zeegelaar. Serve una scossa al Napoli per raddrizzare la situazione e Spalletti dopo l'intervallo lancia Mertens al posto di Fabian. Ne guadagna il ritmo delle giocate di tutta la squadra, che al 7' agguanta il pareggio: punizione di Rui, testa di Osimhen e palla in rete. Il Napoli ora è tarantolato, spinto anche dal pubblico. Mertens e Insigne non centrano il bersaglio, sull'altro fronte Deulofeu tiene sveglio Ospina. Osimhen è più preciso e al 18' completa la rimonta. Politano per Di Lorenzo, cross basso dalla destra, imperiosa la girata del nigeriano che firma la doppietta. Cioffi cambia Beto (a secco da nove partite) con Pussetto, poi lancia Soppy e Samardzic per Makengo e Molina. Spalletti si copre: dentro Zielinski per Politano e mediana rinfoltita. Rrahmani rimedia un giallo pesante: salterà la sfida di Bergamo con l'Atalanta. Deve uscire anche Di Lorenzo per infortunio (al suo posto Zanoli): anche il ct Mancini in apprensione per i playoff mondiali. Udinese in dieci a 8' dal termine, quando Pablo Marì atterra Zielinski con un intervento a gamba tesa. Il Napoli gestisce, coglie un palo con Rui, rimedia un altro cartellino giallo pesante con Osimhen (altro big in diffida), ma riesce a controllare il risultato. Finisce 2-1, con Zielinski che manda alle stelle il pallone del tris. Ma il pubblico del Maradona può festeggiare ugualmente.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33' st Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian (1' st Mertens); Politano (25' st Zielinski), Osimhen, Insigne (43' st Elmas). In panchina: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Ghoulam, Zanoli. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina (31' st Samardzic), Pereyra (43' st Jajalo), Walace, Makengo (31' st Soppy), Udogie; Beto (22' st Pussetto), Deulofeu. In panchina: Padelli, Gasparini, Arslan, Jajalo, Benkovic, Nestorovski. All. Cioffi

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 22' pt Deulofeu, 7' st e 18' st Osimhen

NOTE: espulso al 37' st Pablo Marì per gioco scorretto. Ammoniti Zeegelaar, Udogie, Rrahmani, Osimhen. Angoli 7-4. Recupero: 1' pt, 6' st. Spettatori 40mila circa.