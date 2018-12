Napoli, tutti con Koulibaly. Sabato c'è il Bologna: mancherà Hamsik

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Tutti con Kalidou Koulibaly. I compagni di squadra e naturalmente i tifosi del Napoli si sono schierati con il difensore azzurro che ieri a San Siro è stato vittima di ululati razzisti nel corso di tutta la partita. “Non era sereno”, ha ammesso Carlo Ancelotti tanto che al 36’ della ripresa Koulibaly ha indirizzato un applauso ironico all’arbitro Mazzoleni dopo l'ammonizione ricevuta per il fallo su Politano. Il gesto gli è costato il cartellino rosso, quindi il suo 2018 può definirsi già concluso. L’umore del giocatore – per tutto quanto accaduto nella notte di Milano – era ai minimi termini ieri mattina al centro tecnico di Castel Volturno e i compagni di squadra lo hanno incoraggiato. Il sostegno della società è scontato e il punto di vista del club di De Laurentiis, che attualmente è a Los Angeles, è stato sintetizzato da Carlo Ancelotti: “La prossima volta ci fermeremo noi”, ha spiegato l’allenatore che poi ha voltato pagina analizzando gli errori commessi contro l’Inter, un'occasione sprecata per accorciare nei confronti della Juventus.BOLOGNA OCCASIONE DEL RISCATTO. Il Napoli cercherà il riscatto sabato al San Paolo contro il Bologna. Ancelotti dovrà rinunciare ai due squalificati – Koulibaly appunto, ma anche Insigne – ma anche a Marek Hamsik, infortunato dopo circa 20 minuti del match contro l’Inter. Le notizie per il capitano non sono positive. Lo slovacco ha riportato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientrerà dopo la sosta di gennaio, quindi al suo posto toccherà molto probabilmente a Diawara. In difesa, invece, scalpita Maksimovic. Il Napoli vuole reagire con una vittoria.