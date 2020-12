Napoli-Torino, la diretta dalle ore 20.45. Probabili formazioni: torna Insigne, c'è Petagna

Un Napoli ferito dall'ultima sconfitta subita domenica sera in casa della Lazio (2-0) cerca il riscatto ospitando allo stadio Diego Armando Maradona il Torino, nel pieno della lotta per non retrocedere e reduce dal pareggio interno contro il Bologna (1-1).

Arbitro della sfida sarà Valeri di Roma, coadiuvato dagli assistenti di linea Tolfo e Vecchi. Quarto uomo Giua, al Var ci saranno Mariani e Longo.

SEGUI LA DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne.

In panchina: Ospina, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Bakayoko, Lobotka, Elmas, Llorente.

Allenatore: Gattuso.

TORINO (4-3-1-2): V. Milinkovic; Singo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi.

In panchina: Sirigu, Rosati, Izzo, Buongiorno, Vojvoda, Segre, Edera, Gojak, Zaza, Kryeziu, Vianni.

Allenatore: Giampaolo.

