Napoli-Torino, diretta: Milinkovic para il rigore di Insigne, poi nega il gol del vantaggio a Koulibaly

Domenica 17 Ottobre 2021, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 18:44

La vittoria del Milan in rimonta (e in extremis) di ieri sera contro il Verona obbliga il Napoli di Luciano Spalletti all'ennesima vittoria. Per rispondere agli uomini di Stefano Pioli e riprendersi la testa della classifica, gli azzurri devono rincorrere l'ottava vittoria consecutiva in otto giornate disputate in Serie A. L'avversario, però, non renderà il compito semplice: la cura Ivan Juric, infatti, ha sortito i suoi effetti e, dopo l'opaca stagione passata, il Torino ha trovato una quadratura del cerchio. E poi ha recuperato Andrea Belotti.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-TORINO

Napoli-Torino, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian, 20 Zielinski; 21 Politano, 24 Insigne; 9 Osimhen. All. Luciano Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 34 Aina; 77 Linetty, 14 Brekalo; 19 Sanabria. All. Ivan Juric

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 18 tra Napoli e Torino del Diego Armando Maradona sarà visibile in esclusiva su Dazn.