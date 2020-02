Napoli-Torino 1-0 Diretta Manolas di testa firma il vantaggio

Ultimo aggiornamento: 21:08

Nella difesa del Torino, Bremer vince il ballottaggio con Lyanco, che sembrava favorito alla vigilia. Sulle corsie ci saranno De Silvestri, a destra, e Ansaldi, a sinistra. coppia d'attacco Belotti-Zaza. Dalla panchina Verdi e Berenguer.Gattuso fa rifiatare Mario Rui: sulla sinistra agirà Hysaj. In cabina di regia c'è Lobotka, mentre partirà dalla panchina Diego Demme. Tridente offensivo formato da Politano, Milik e Insigne. Recuperato Mertens, che potrebbe essere un'arma da utilizzare a gara in corso.Le formazioniNAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. GattusoTORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Longo