Napoli: oggi il primo ciclo di tamponi, ma soltanto venerdì la situazione sarà più chiara

NAPOLI - La preoccupazione è alta. Da lunedì sera il mondo Napoli è piombato nella paura dopo la notizia dei 14 positivi al Covid 19 del Genoa che domenica ha giocato al San Paolo il match valido per la seconda giornata di campionato. La soddisfazione per il 6-0 è svanita di colpo: nella chat dei giocatori il timore del contagio ha preso il sopravvento. Il Napoli ha immediatamente attivato il suo protocollo: oggi alle 13 tutto il gruppo squadra si è sottoposto al primo ciclo di tamponi. L’esito arriverà soltanto domani, ma non basterà a tirare un sospiro di sollievo. Il Napoli ripeterà gli esami venerdì e quindi avrà il quadro completo della situazione soltanto a sabato, a meno di 24 ore dal big match contro la Juventus allo Stadium. Non è la condizione migliore, dunque, per preparare una sfida così importante dopo le prime due vittorie collezionate contro Parma e Genoa appunto.TELEFONATA AL GENOA. Il Napoli ha avuto un contatto telefonico con il club rossoblù per individuare la lista dei positivi. La società azzurra ha rispettato in maniera rigorosa il protocollo domenica al San Paolo, gli unici ‘contatti’ ovviamente ci sono stati in campo, durante la partita.IL PROGRAMMA. Il Napoli ha deciso, comunque, di allenarsi al Training Center di Castel Volturno: la risposta definitiva non arriverà prima di sabato e quindi sarebbe stato impossibile sospendere l’attività per una settimana considerando che il match con la Juve al momento resta in calendario. Sarà difficile per Gattuso mantenere alta la concentrazione. Il protocollo della serie A non prevede una quarantena automatica, quindi si naviga a vista e le prime decisioni probabilmente saranno prese già domani dopo l’esito del primo ciclo di tamponi.ASSENTE INSIGNE. Il capitano non ci sarà a prescindere dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa. Il problema muscolare al flessore della coscia sinistra che lo terrà fuori almeno tre settimane. Salterà la Juventus e la nazionale. Sembrava questo il problema più grave da affrontare per Gattuso alla vigilia, poi tutto è cambiato.