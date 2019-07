Il Napoli domina contro il Liverpool: 3-0 con Insigne super

Ultimo aggiornamento: 20:45

L'umiliazione della scorsa estate è stata cancellata. Il Napoli archivia quel pesante 5-0 e dà spettacolo ad Edimburgo contro il Liverpool campione d'Europa vincendo con un perentorio 3-0. Gli azzurri hanno una marcia in più e mettono in difficoltà i Reds con velocità e determinazione. Il protagonista assoluto è Lorenzo Insigne: il capitano è già in forma e dimostra di gradire il ritorno all'antico. Gioca a sinistra nel 4-2-3-1 e fa la differenza. È lui a sbloccare l'equilibrio nel primo tempo con la specialità della casa: tiro a giro e vantaggio della squadra di Ancelotti. Insigne propizia pure il raddoppio di Milik e mette lo zampino anche nel 3-0 firmato da Younes nella ripresa. Indicazioni positive dal capitano ritrovato. È stato uno dei protagonisti a Dimaro Folgaria e adesso sta confermando l'ottimo momento di forma. Ancelotti può essere soddisfatto dall'atteggiamento dei suoi che mettono in difficoltà un Liverpool rimaneggiato ma comunque temibile. Il nuovo assetto convince, così come Callejon provato da mediano, soluzione da riproporre nel corso della stagione. Il Napoli ora mette nel mirino la trasferta di Marsiglia e nel frattempo aspetta notizie di mercato. Pépé sembra aver accettato l'Arsenal, quindi De Laurentiis - assente in Scozia - verificherà le ipotesi Icardi d Lozano. Resta sempre in piedi l'ipotesi James, ma questo Napoli ha cominciato con il piede giusto.