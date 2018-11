Napoli-Stella Rossa, le pagelle: Hamsik incanta. Mertens decisivo con una doppietta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospina 6 - Bravissimo nel primo tempo su Simic e anche nel finale di gara.Maksimovic 6 - Parte da terzino e chiude da centrale, prova sufficiente.Albiol 6 - Esce per un pestone rimediato in occasione di un provvidenziale salvataggio.Koulibaly 6,5 - Solita prestazione maiuscola, per poco non trova anche la gioia personale.Rui 6 - Per oltre un'ora spinge con discreta lena, poi cala nel finale.Callejon 6 - Si fa apprezzare soprattutto con gli assist, per poco non manda in gol Mertens e Koulibaly.Allan 6 - Fa a sportellate in mezzo al campo con avversari molto arcigni e strappa applausi.Hamsik 7 - Miglior prestazione stagionale per il capitano, coronata dal gol che stappa la gara.Fabian 6 - Un assist sporco e qualche guizzo, ma in altre occasioni ha fatto meglio.Mertens 7,5 - Due gol che blindano l'Europa per il Napoli: è un centravanti top.Insigne 6 - Non è brillante come in altre serate, ma gioca con generosità.Hysaj 6 - Entra dopo l'intervallo e non sfigura, nonostante un giallo.Zielinski n.g. - Prende il posto di Insigne quando la squadra non ne ha più.Rog n.g. - Pochi minuti in campo in luogo di Callejon.Borjan 6 - Evita guai peggiori ai serbi nella prima parte di gara.Gobeljic 6 - Non chiude sul gol del 2-0, ma nel complesso non sfigura.Babic 5,5 - Impreciso soprattutto in occasione del terzo gol azzurro.Degenek 5,5 - Quando il Napoli accelera va in difficoltà e non è il solo.Rodic 5,5 - Poca spinta sulla sinistra, del resto deve contenere Callejon.Srnic 5 - Non si illumina praticamente mai e lascia il campo a metà ripresa.Ben 6,5 - Segna il gol del 3-1, a coronamento di una buona gara.Krsticic 5 - Vecchia conoscenza del campionato italiano, non fa molto per farsi rimpiangere.Marin 6,5 - Il migliore della Stella Rossa e lo si vede in occasione dell'assist per il 3-1.Simic 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, quando con le sue accelerazioni crea problemi.Stoiljkovic 5 - Un fantasma. Sostituito dopo 45'.Jovelijc 5 - Prende il posto di Stoiljkovic e combina poco o nulla.Jovancic 5,5 - Il suo ingresso non sposta gli equilibri della partita.Ebecilio n.g. - Un quarto d'ora in campo, non può far miracoli.