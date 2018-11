Napoli-Stella Rossa dalle 21 La Diretta Ancelotti a caccia della qualificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa ai danni del Liverpool. Non sarà facile per gli uomini di Carlo Ancelotti, i serbi si giocano tutto questa sera, ma una vittoria potrebbe spalancare ai partenopei le porte degli ottavi di finale, soprattutto se la sfida di Parigi non dovesse terminare con un risultato di pareggio.