Ancelotti: «Rispetto per lo Zurigo, ma vogliamo andare avanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta l’urna di Nyon ha sorriso al Napoli che comincia l’avventura ai sedicesimi di Europa League con un ostacolo ampiamente alla portata. Lo Zurigo è una buona squadra, ma non di certo un’insidia per gli azzurri di Carlo Ancelotti. Gli svizzeri hanno disputato un buon girone – secondi alle spalle del Bayer Leverkusen – e quindi meritano grande concentrazione, come ha commentato Carlo Ancelotti: «Affronteremo lo Zurigo con rispetto perché ha collezionato buoni risultati – ha spiegato – nella prima fase. Ovviamente avremo tanta voglia di andare avanti». L’Europa League, del resto, è uno degli obiettivi del Napoli. Ancelotti proverà ad arrivare fino in fondo e proprio per questo motivo sta sfruttando tutto l’organico a sua disposizione. Col Cagliari ha fatto 6 cambi rispetto al match di Anfield e ha trovato risposte confortanti da parte del gruppo.Il più in forma è sicuramente l’attaccante polacco che ha cancellato le polemiche per l’errore di Anfield con una punizione capolavoro al 90’ che ha consentito al Napoli di conquistare una vittoria fondamentale a Cagliari per tenere aperto il campionato. Gli azzurri sono a -8 e si godono l’ottimo momento di Milik, al quarto gol consecutivo in campionato nelle ultime tre partite.Il Napoli si ritroverà domani a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato contro la Spal. Ancelotti ha fatto riposare diversi big contro il Cagliari che sono pronti a tornare protagonisti: Albiol, Hamsik, Callejon e lo stesso Insigne si candidano ad una maglia da titolare. L’Europa League, del resto, comincerà a febbraio (il 14 l’andata a Zurigo, il 21 si gioca a San Paolo), adesso la priorità del Napoli è provare a rosicchiare qualche punto alla Juve che comanda con otto lunghezze di vantaggio.