Napoli-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Spezia apre il programma della sesta giornata di Serie A. Gli azzurri tornano al Diego Armando Maradona dopo il netto successo in Champions League contro il Liverpool (4-1) e cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato con uno sguardo alla prima posizione in classifica, occupata dall'Atalanta e distante soltanto due punti. Il calendario dello Spezia ha già riservato ai liguri due trasferte impegnative, contro Inter e Juventus, entrambe fuori casa, dalle quali gli uomini di Gotti non hanno ricavato punti: Napoli potrebbe essere la città del riscatto e i precedenti delle due passate stagioni sono in perfetta parità: due vittorie a testa, entrambe ottenute dalla squadra ospite. Star del momento, il georgiano Kvaratskhelia: ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare in Serie A: qualora andasse a bersaglio con lo Spezia, diventerebbe il secondo giocatore più veloce del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria ad arrivare a cinque reti nel massimo torneo. Meglio di lui sono Edinson Cavani.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Dove vedere Napoli-Spezia

Il calcio d'inizio di Napoli-Spezia è fissato alle ore 15:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al Timvision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie all'app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale dell'incontro sarà presente sul sito del Messaggero.