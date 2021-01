NAPOLI

Ospina 6 Inoperoso per larghi tratti del match, incolpevole sui gol presi.

Hysaj 6,5 Torna a destra e si fa apprezzare in entrambe le fasi.

Manolas 6 Perfetto per 70', poi paga un momento di blackout come del resto tutto il Napoli.

Koulibaly 6 Ha il merito di sbloccare il risultato, poi stesso discorso di Manolas.

Rui 6 Sfiora la marcatura in avvio di gara, nella ripresa rimedia un giallo evitabile.

Demme 6,5 Splendido l'assist per Lozano, coglie anche un palo nel finale

Politano 6,5 Il gol premia una prestazione molto positiva, specialmente in avvio.

Elmas 6,5 Schierato titolare, ripaga con qualità e quantità trovando pure una rete.

Zielinski 6,5 Nel primo tempo ricama calcio e sforna assist, poi esce dal match.

Insigne 6,5 Meriterebbe il gol, anche per la generosità: un super assist per Elmas.

Lozano 7 Il magic moment del messicano continua: segna e Gattuso lo risparmia dopo 45'.

Mertens 5,5 Non è ancora in condizione e si vede.

Lobotka 6 Prezioso nel conservare il pallone nel finale.

Osimhen 6 Gattuso lo lancia per dargli minuti, si ritrova a lottare.



SPEZIA

Krapikas 5,5 Male sul primo gol, non ha troppe responsabilità sugli altri. Si riscatta nel finale

Vignali 5,5 Soffre troppo Insigne, che lo mette in grande difficoltà in avvio.

Ismajli 5,5 Nel primo tempo il Napoli straripa e non riesce a metterci una pezza.

Terzi 5 Qualche errore di troppo per un giocatore di grande esperienza come lui.

Dell'Orco 5,5 Non riesce a spingere come vorrebbe Italiano, male anche in fase difensiva.

Estevez 5,5 Tra i peggiori tra le fila dei liguri, esce dopo appena un tempo.

Ricci 6 Viene fuori alla distanza, come peraltro tutto lo Spezia.

Acampora 6,5 Si toglie la soddisfazione di segnare al Napoli, dopo una buona prova.

Verde 6 Lotta e spinge fino alla fine, anche se riesce a costruire poco.

Galabinov 5 Delude, tanto che l'allenatore lo sostituisce dopo un tempo.

Gyasi 6,5 Trova il gol che riaccende lo Spezia e lascia subito il campo.

Bastoni 6 Prende il posto di Dell'Orco e le cose migliorano sulla sinistra.

Leo Sena 6 Dà ordine alla mediana spezzina.

Agudelo 6 Imprendibile, crea apprensioni al Napoli nel finale.



