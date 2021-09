Europa League, Napoli-Spartak Mosca: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:39

Sette risultati utili su sette, con queste premesse il Napoli di Luciano Spalletti si prepara al secondo turno dei gironi di Europa League. Al Diego Armando Maradona, domani alle ore 18:45, i partenopei proveranno a continuare la striscia positiva contro lo Spartak Mosca, e il tecnico toscano ha tutta l'intenzione di non snobbare l'Europa cadetta, anzi. Nelle probabili formazioni, oltre al ritorno di Alex Meret in porta, si può notare anche Viktor Osimhen, il bomber che sta trascinando gli azzurri in campionato. La gara verrà diretta dal fischietto slovacco Ivan Kruzliak.

Napoli-Spartak Mosca, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 1. Meret; 2. Malcuit, 44. Manolas, 26. Koulibaly, 6. Rui; 7. Elmas, 99. Anguissa, 20. Zielinski; 11. Lozano, 9. Osimhen, 24. Insigne. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): 98 Maksimenko; 3 Caufriez, 2 Gigot, 14 Dzhikiya; 8 Moses, 18 Umyarov, 68 Litvinov, 6 Ayrton; 10 Bakaev, 9 Ponce, 24 Promes. All. Rui Vitoria

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La partita del Napoli contro lo Spartak Mosca, la seconda del girone C di Europa League, in programma domani alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming sulla piattaforma Dazn e su SkyGo.