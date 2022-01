Napoli, Spalletti: «Ecco cosa ho detto a Osimhen». Show con Sabatini in tv

Spalletti a fine partita si gode il risultato, la classifica e il gruppo che, con Mertens, ha lasciato il record a Insigne con quel calcio di rigore che passerà alla storia. Ma, dopo Napoli-Salernitana, di fronte alle telecamere di Dazn il tecnico azzurro risponde alle curiosità di Ciro Ferrara. L'ex colonna del Napoli voleva sapere qualcosa di più sul "dialogo" tra la panchina e Osimhen a fine match: «Osimhen era un po' nervosetto perché non ha fatto gol. Non ha capito bene con chi se la stava prendendo, era dispiaciuto per le situazioni dove poteva essere rifinitore invece di fare gol. Ma sono le bischerate di fine partita...».

Sempre in diretta, Spalletti ha poi "trascinato" di fronte alle telecamere Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Salernitana (entrambi si conoscono da tempo) ha scherzato con il suo amico anche se poi ha polemizzato per la direzione arbitrale: «Hanno ripristinato la regola della piazzetta? Tre angoli e un rigore?». Spalletti chiude con un bacio sulla guancia a Sabatini il collegamento.