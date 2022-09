Napoli, Spalletti pronto al debutto in Champions: "L’urlo The Champions domani sera arriverà fino ad Anfield"

NAPOLI - Una vigilia diversa dalle altre. E’ emozionato per il debutto in Champions da allenatore del Napoli, ma indossa anche un tutore nel corso della conferenza stampa di vigilia. E' lo stesso Luciano Spalletti a spiegare il motivo: “Dovrò indossarlo un mese. Ho avuto un incidente domenica, mentre raggiungevo il centro tecnico di Castel Volturno. Ho fatto gli accertamenti ed è stata riscontrata una frattura alla clavicola. Sono stato operato lunedì all’Humanitas di Milano. Ho saltato un solo allenamento e adesso sono con la squadra”. Spalletti ha il cappellino in testa proprio come Jurgen Klopp: “Sarà un onore essere accanto a lui domani sera”. Al Maradona sono previsti 50mila spettatori per il ritorno del Napoli in Champions contro il Liverpool.

Le idee sono chiare: “Non andremo in campo per ricevere complimenti, ma per vincere la partita – dice Spalletti – questo è l’unico modo che conosco. Ovviamente affrontiamo una squadra fortissima. Dovremmo dimostrare anche di saper soffrire. L’attenzione sarà al top, solo così possiamo mettere in difficoltà un Liverpool che ha fuoriclasse in grado di accendere la gara in qualsiasi momento. La Champions è così: le palle morte all’improvviso prendono vita e possono fare la differenza”.

Spalletti potrà contare su Lozano, recuperato dopo il trauma cranico rimediato all’Olimpico: “Si è allenato e sta bene”. Osimhen, invece, proverà domani mattina dopo il fastidio all’adduttore accusato ieri mattina: “Aumenterà il ritmo e se non avvertirà problemi fisici, potrà giocare”. L’intenzione è quella di schierare il miglior Napoli possibile contro una delle grandi d’Europa. Servirà il tifo delle grandi occasioni: “Il pubblico dimostrerà l’amore nei confronti della squadra. L’urlo ‘The Champions’ domani sera arriverà fino ad Anfield, ne sono convinto”. Spalletti ritroverà pure Alisson e Salah che ha avuto nella Roma: “Non vedo l’ora di salutarli. Sono due fuoriclasse assoluti. Ho avuto un bel rapporto con loro a Roma, chiederò sicuramente la maglia ad entrambi. Voglio inserirla nella mia collezione, per loro è riservato un posto speciale”.