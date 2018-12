Napoli-Spal, le pagelle: Meret super, Albiol decisivo in zona gol

Ultimo aggiornamento: 18:06

Meret 7,5 - Provvidenziale nel finale con due prodezze contro la sua ex squadra: applausi meritatissimi.Hysaj 5,5 - Impacciato e poco lucido, soprattutto negli ultimi minuti in cui combina qualche pasticcio.Albiol 6,5 - Ottima prestazione, non solo per il gol ma anche per diversi interventi decisivi in difesa.Koulibaly 6 - Gioca a tutto campo, senza disdegnare sortite offensive: si mangia letteralmente il 2-0.Ghoulam 6 - Esce a corto di fiato, dopo una prestazione senza troppi acuti.Callejon 5,5 - Non è chirurgico sotto porta, come invece lo era fino a qualche mese fa.Rog 6 - Solita irruenza che induce Ancelotti a toglierlo dal campo a metà ripresa.Hamsik 5,5 - Poco ispirato, rimedia un giallo evitabile e nel finale sembra svagato.Zielinski 6 - Prestazione in crescita, giostrando in più ruoli.Mertens 5,5 - Perfetto il corner per la testa di Albiol, incredibili gli errori nella ripresa.Insigne 6 - Non è al meglio e si vede. Sfiora il gol e si impegna.Fabian 5,5 - Prende il posto di Rog ma senza combinare granché.Luperto n.g. - Entra per Ghoulam e bada soprattutto al sodo.Diawara n.g. - Pochi minuti in campo al posto di Mertens.Gomis 6 - Beffato da Albiol poco prima dell'intervallo, si riscatta nel secondo tempo.Cionek 5,5 - Provvidenziale in avvio sul tiro di Mertens, un po' incerto in seguito.Djourou 6 - Finchè resta in campo la Spal regge con ordine. Esce per un problema muscolare.Bonifazi 6 - Personalità da vendere per il gioiellino di Semplici, contro avversari di spessore.Lazzari 6 - Quasi imprendibile quando parte in progressione, scodella tanti palloni interessanti.Schiattarella 5,5 - Pungente e sempre lucido, anche se spesso impreciso.Valdifiori 5 - Lento, impacciato, sfigura nel match contro la sua ex squadra.Kurtic 6 - Si fa valere a centrocampo, dove può abbinare qualità e quantità.Fares 6 - Sfiora il gol all'ultimo istante, dopo una prestazione di grande generosità.Antenucci 5,5 - Fa a sportellate con i difensori del Napoli e ne esce male, ma non malissimo.Paloschi 6 - Un solo guizzo a tempo scaduto e per poco non vale il pari.Vicari 5 - Entra a freddo e si fa anticipare da Albiol nell'azione del gol.Valoti 5,5 - Prende il posto di Valdifiori, ma le occasioni arrivano solo a tempo scaduto.Floccari n.g. - La mossa della disperazione di Semplici per provare a evitare il ko.