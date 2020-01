Napoli, la sfida di Gattuso adesso è la continuità. Contro la Sampdoria ci saranno Koulibaly e Politano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Il risveglio della Napoli calcistica è stato dolce dopo più di due mesi senza una vittoria al San Paolo in campionato. Gli azzurri si sono sbloccati contro la Juve che è la rivale di sempre, quindi l’entusiasmo è alto. Rino Gattuso lo ha percepito e ha provato subito a frenarlo. La ‘guarigione’ del Napoli potrà completarsi soltanto con un filotto di risultati positivi, necessari per avviare la rimonta in classifica e magari tornare a lottare per l’Europa. L’allenatore azzurro non fa tabelle e ha liquidato l’argomento in maniera molto semplice. “Facciamo al più presto questi 40 punti e poi vediamo”. Vola basso Gattuso per mantenere invariate la concentrazione e la grinta, doti mostrate dal Napoli nella grande notte del San Paolo. “Uniti possiamo vincere”, questo il messaggio diffuso dopo il 2-1, un’immagine inequivocabile che cancella l’ammutinamento del 5 novembre. Il gruppo vuole scrivere adesso una pagina importante e raddrizzare questa stagione. Gattuso ha concesso a tutti due giorni di riposo per staccare e ripresentarsi mercoledì al top in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria.I RECUPERI. Gattuso spera di poter contare su Kalidou Koulibaly. Il fuoriclasse azzurro ha smaltito il problema muscolare e vorrebbe rientrare proprio contro la Sampdoria. Lui e Maksimovic consentiranno a Gattuso di chiudere l’emergenza in difesa restituendo Di Lorenzo al suo ruolo sulla fascia destra. L’allenatore attende pure Mertens, alternativa offensiva di qualità nel tridente, dove ci sarà anche Matteo Politano.IL MERCATO. Il Napoli sta provando ad effettuare anche un ultimo colpo e ha individuato in Andrea Petagna il rinforzo giusto per l’attacco. La Spal sta facendo resistenza perché deve trovare prima un sostituto, ma la proposta del Napoli è importante: 20 milioni di euro per chiudere l’affare. Si riflette pure sulla possibilità di acquistarlo adesso e lasciarlo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione. In stand-by c’è Llorente: lo spagnolo potrebbe trovare una nuova destinazione fino a venerdì.