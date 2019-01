Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia per ben 5 volte nella propria storia, fa il suo esordio stagionale nella competizione quest'oggi al San Paolo contro il Sassuolo, che ha in precedenza eliminato la Ternana al terzo turno col risultato di 5-1 ed il Catania sempre al Mapei stadium per 2-1 nell'ultimo turno giocato prima del match odierno.(4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Rog, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne.(3-5-2): Pegolo; Dell'Orco, Magnani, Peluso; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Rogerio; Berardi, Matri.: D. Chiffi.