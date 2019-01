Napoli-Sassuolo, le pagelle: Milik ancora decisivo, Koulibaly gigante della difesa

Ultimo aggiornamento: 23:31

Ospina 6,5 - Attentissimo dal primo all'ultimo minuto, vince il duello personale con Locatelli.Hysaj 5,5 - Il peggiore del Napoli: troppi errori in fase di disimpegno.Maksimovic 6 - Ordinato e puntuale, becca il giallo dopo l'unico errore in tutta la gara.Koulibaly 7 - Il gigante della difesa. Ci mette una pezza in tutte le situazioni delicate.Rui 6 - Tiene a bada Berardi con le buone e con le cattive, evitando guai.Callejon 6 - Non riesce a rompere il tabù del gol, ma gioca una discreta gara.Diawara 6 - parte bene, regge il reparto senza troppe difficoltà.Fabian 6,5 - Si disimpegna al meglio in più ruoli, trovando anche la rete che chiude i conti.Insigne 6 - Parte da esterno sinistro, chiude da punta. In mezzo pochi guizzi, ma degni di nota.Milik 7 - Il suo magic moment continua, con la rete che sblocca il risultato.Ounas 6 - Tanti buoni numeri nel primo tempo, poi cala vistosamente e lascia il campo.Allan 6 - Entra nel momento più delicato e il Napoli blinda il risultato.Younes n.g. - Pochi minuti per lui, in cui fa intravedere buone cose.Gaetano n.g. - Debutta in azzurro e per poco non si presenta a tu per tu con Pegolo.Pegolo 5 - Non esente da colpe sul gol di Milik, qualche pasticcio anche nella ripresa.Lirola 5,5 - Spinge poco e male, soffrendo soprattutto in avvio la velocità di Insigne e Ounas.Magnani 6 - Rimedia con un fallo da ammonizione all'unica vera incertezza della sua partita.Peluso 6 - Se la cava in qualche occasione con l'esperienza, evitando guai peggiori.Rogerio 6 - Esce nel finale dopo aver speso tutto, non sfigurando contro Callejon.Locatelli 6,5 - Il migliore dei suoi. Trova anche il gol, annullato per un suo tocco di mano.Sensi 6 - Lucido e autorevole, va al tiro ogni volta che può ma senza fortuna.Duncan 5,5 - Pochi squilli in una serata decisamente opaca per lui.Berardi 5,5 - Scappa via una sola volta a Rui in tutta la gara: decisamente troppo poco.Djuricic 6 - Rapido e guizzante, gioca un gran primo tempo poi cala nella ripresa.Boateng 5 - gioca da falso nueve, ma crea poco e De Zerbi lo sostituisceBoga 5,5 - Entra nella ripresa senza riuscire a cambiare le sorti della partita.Babacar 5,5 - Venti minuti in campo senza lasciare segno.Dell'Orco n.g. - Rileva Rogerio nelle ultimissime fasi di gara.